Бывший участковый получил пожизненный срок за убийство шести человек в Петербурге

В Санкт-Петербурге бывший участковый полиции Сергей Крохин осужден на пожизненное заключение за организацию убийств шести человек, сообщил Следственный комитет.

Крохин руководил преступной группой, которая в период с 2011 по 2015 год убивала людей с целью завладения их квартирами, говорится на сайте ведомства.

Бывший правоохранитель собственноручно задушил двух людей, еще четыре человека были убиты его подельниками. В результате Крохину удалось завладеть половиной квартиры одного из убитых. Также отмечается, что злоумышленник незаконно приобрел газовый пистолет и боеприпасы для огнестрельного оружия.

Сообщается, что бывший участковый будет отбывать наказание в колонии особого режима. Его подельники также были приговорены к различным срокам лишения свободы.

Между тем, по информации ТАСС, ведется расследование еще трех убийств, к которым причастен Крохин.

В январе сообщалось, что во Владикавказе к 17 годам колонии строгого режима приговорили Артура Джиоева, являющегося членом банды, убившей 60 человек, в том числе сотрудников МВД, чиновников и бизнесменов.