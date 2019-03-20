Российская станция на Венере сможет проработать только три часа

Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.

Отправка аппарата намечена на 2027 год, передает РИА «Новости».

После посадки «Венера-Д» развернет малые станции и возьмет пробы грунта, через 15 минут после посадки закончится сбор образцов грунта и начнется их анализ, говорится в опубликованном документе.

Через 45 минут «Венера-Д» отправит на Землю собранные сведения, через три часа после посадки работа станции закончится из-за перегрева ее радиосистемы.

Отмечается, что всего с аппарата на Землю должно поступить 340 мегабайт научных данных.

Также в документах указано, что эскизный проект станции планируется разработать с января 2021 года по январь 2024 года.

В опубликованных данных отмечается, что при реалистичном сценарии аванпроект «Венеры-Д» разработают с июня 2019 года по январь 2021 года, эскизный проект – с января 2021-го по январь 2024 года.

Разработку конструкторской документации планируется проводить с января 2024-го по январь 2026 года, экспериментальную отработку – с января 2026-го по январь 2028 года.

Ожидаемое окно старта станции намечено с 25 декабря 2027 года по 16 января 2028 года, для запуска планируется использовать ракету-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03 или КВТК и космодром Восточный. При этом в зависимости от даты старта станция прибудет к Венере в период с 12 по 27 июля 2028 года.

Ранее ведущий научный сотрудник ИКИ РАН, соруководитель двусторонней научной рабочей группы по проекту «Венера-Д» с российской стороны Людмила Засова рассказала, что «Венера-Д» проработает на поверхности другой планеты два-три часа.

Но генконструктор НПО Лавочкина (производитель «Венеры-Д») Александр Ширшаков сообщил, что посадочный аппарат проработает сутки.

Засова отметила, что научные данные с аппарата будут переданы на орбитальный аппарат, с которого поступят на землю. Для приема используют российские наземные станции Х-диапазона радиоспектра, обсуждается возможность использования американских станций Ка-диапазона. Это, по словам ученой, позволит во много раз увеличить объем передаваемой информации. Таких станций в России на текущий момент нет.

Ранее Засова сообщала, что Россия и США завершили формирование научных задач для совместной миссии на Венеру, стороны готовы перейти к разработке научной аппаратуры и самой межпланетной станции проекта.