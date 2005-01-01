Победитель «Битвы экстрасенсов» отказался участвовать в «Последнем герое» после смерти Началовой

Победитель шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин отказался от участия в реалити-шоу «Последний герой».

Сам Литвин отмечает, что его решение не связано с обсуждаемым в соцсетях «проклятием» «Последнего героя», а смерть одной из участниц шоу Юлии Началовой он объяснил аутоиммунными процессами, которые могли быть спровоцированы нахождением в теплом климате.

«Нет никакого проклятья, есть несвоевременность события. Есть еще важнейшая характеристика человека, которую необходимо всегда учитывать при дальних путешествиях на длительный срок – благоприятное географическое направление», – написал он в Facebook.

По словам Литвина, от съемок в шоу он отказался по нескольким причинам. «Одна из них заключается в опасности юго-восточной энергии для моего здоровья и моей интуиции», – подчеркнул Литвин.

Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта на 39-м году жизни, стала третьей в списке погибших участников четвертого сезона «Последнего героя» после рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) и певицы Жанны Фриске. Кроме того, как сообщает Телепрограмма, в январе 2018 года после долгой болезни в возрасте 55 лет умерла водитель-телохранитель из Санкт-Петербурга Яна Волкова, ставшая победительницей четвертого сезона «Последнего героя».