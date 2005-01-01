После смерти Началовой заговорили о «проклятии» «Последнего героя»

В СМИ заявили о «мистических моментах» в смерти певицы Юлии Началовой; указывается на смерть других артистов, участвовавших в шоу «Последний герой».

Известная фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская заявила изданию Teleprogramma.pro: «Что хочу сказать. Фриске. Началова. «Последний герой», где мы и познакомились. Кошмар какой-то».

Teleprogramma пишет о «проклятии «Последнего героя».

«Московский комсомолец» указывает, что скончались также Кирилл Толмацкий (Децл), Яна Волкова, Крис Кельми, Вера Глаголева, которые участвовали в шоу. Кроме того, погиб и актер Сергей Бодров-младший, который был ведущим первого сезона этой игры.

Началова умерла в субботу на 39-м году жизни. Ее госпитализировали 11 марта, после чего ввели в кому. Отец артистки сообщил, что она умерла из-за абсцесса.

Близкий друг Началовой, певец Александр Панайотов рассказал о последних днях жизни певицы.