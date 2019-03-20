МИД Венесуэлы предупредил об опасности заявлений Трампа и Болсонару

Агрессивная риторика президентов США и Бразилии Дональда Трампа и Жаира Болсонару относительно возможного развития событий вокруг Боливарианской Республики угрожает миру и безопасности в регионе, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Глава МИД Венесуэлы заявил, что правительство Боливарианской Республики решительно осуждает опасные заявления президентов США и Бразилии, идущие вразрез с принципами Устава ООН, передает ТАСС.

«Особенную озабоченность вызывает чрезвычайное влияние агрессивной риторики США на Бразилию и Трампа на Болсонару. Правительство Венесуэлы выражает протест в связи с подобными заявлениями, угрожающим миру и безопасности в регионе», – подчеркнул дипломат.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил участие Бразилии в возможной военной операции в Венесуэле. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару призвал решить «венесуэльский вопрос», выразив надежду на поддержку со стороны США.

Кроме того, во вторник Трамп объявил о намерении повысить статус Бразилии до основного союзника США за пределами НАТО.