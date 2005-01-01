Посольство России в Лондоне пояснило, зачем Британии секретность в деле Скрипалей

В посольстве России в Лондоне считают, что секретность, созданная вокруг инцидента в Солсбери с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей, подтверждает мысль об антироссийской провокации, проводимой британскими властями.

В российском посольстве отметили, что российская и британская общественность вынуждены изучать лишь различные «утечки», которые появляются в британской прессе, передает РИА «Новости».

«С момента инцидента в Солсбери прошел почти год, однако британские власти до сих пор не опубликовали результаты продолжающегося до сих пор расследования... Неудивительно, что в таких условиях российские журналисты пытаются понять, что же именно произошло в Солсбери, в том числе ссылаясь на материалы своих британских коллег», – пояснили в дипмиссии.

Также там добавили, что опубликованные в СМИ версии – это проявление общественной дискуссии.

«Принимая во внимание их («утечек») противоречивое содержание, общественность в нашей стране все более убеждается в том, что в Солсбери мы стали свидетелями мощной антироссийской провокации. Созданная британскими властями атмосфера секретности вокруг расследования лишь подпитывает такое убеждение», – отметили в посольстве.

Ранее британский посол Лори Бристоу заявил, что Юлия и Сергей Скрипаль живы, находятся в безопасном месте и не хотят встречаться с представителями российского посольства.

До этого посольство России в Лондоне заявило о невозможности констатировать, что Скрипали живы.