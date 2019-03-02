Ким Чен Ын предложил Вьетнаму расширить сотрудничество

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил намерение расширить сотрудничество с Вьетнамом и вывести двусторонние отношения на новый уровень, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам встречи председателя Госсовета КНДР с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

Ким Чен Ын предложил вывести отношения с Вьетнамом на новый уровень, активизировав сотрудничество в во всех областях, включая экономику, науку и технику, оборону, спорт, культуру, искусство, издательское дело и средства массовой информации, передает ТАСС.

Президент Вьетнама в свою очередь выразил уверенность, что «корейский народ добьется больших успехов в социалистическом строительстве, развитии страны и улучшении жизни людей под руководством Трудовой партии Кореи и лично товарища Ким Чен Ына».

Он «также высоко оценил конструктивную и позитивную позицию КНДР и США на переговорах, отметив что выбор Ханоя в качестве места для проведения второго саммита свидетельствует о доверии между странами».

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг раньше запланированного покинули саммит в Ханое. Встреча глав государств завершилась без договоренностей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил «горькое поражение для Трампа».