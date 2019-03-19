Президент Чехии назвал Турцию «фактическим союзником «Исламского государства»

Президент Чехии Милош Земан на встрече с представителями общественности в ходе поездки по Карловарскому краю заявил, что считает Турцию «фактическим союзником» террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России).

«Почему [турки] нападают на курдов? Потому что они являются фактическими союзниками «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая организация, – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит ТАСС ответ Земана на вопрос одного из участников встречи.

«Это означает, что именно Турция, несмотря на то, что она является членом НАТО и хочет вступить в Евросоюз, в который маловероятно будет принята, выступала посредником в логистических операциях по снабжению «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация, – прим. ВЗГЛЯД), когда [эта террористическая организация] оккупировала значительную часть Сирии и Ирака. Это, был, например, вывоз нефти [с занятой террористами территории] и тому подобное», – уточнил свою позицию президент Чехии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению хозяина Пражского града, проводит политику по исламизации своей страны. «Это уже не секулярное государство [Кемаля] Ататюрка, а государство, которое исповедует исламскую идеологию, а из этого логически следует, что оно стоит близко к исламским радикалам», – цитирует Земана информационное агентство ЧТК.

Напомним, в начале февраля в Сети появились видеокадры перехвата вертолетом Ми-17 колонны с ворованной нефтью на севере Сирии.

Напомним также, в мае 2016 года глава МИД России Сергей Лавров заявлял о наличии оснований полагать, что Турция «грела руки» на нефтяном бизнесе с террористами. Однако, по словам сирийского посла в Москве, действия ВКС России позволили практически полностью перекрыть поставки контрабандной нефти из Сирии в Турцию.