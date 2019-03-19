Лавров посоветовал Волкеру не рассуждать о том, что выгодно России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер «лучше бы промолчал», говоря о якобы выгодном для России членстве Латвии, Литвы и Эстонии в НАТО.

«О выгоде для России господин Волкер лучше бы помолчал. Для нас выгодна такая ситуация, которая будет объединять все страны нашего общего континента», – передает слова Лаврова ТАСС.

Речь идет о заявлении Волкера о том, что Москва якобы получает выгоду от присоединения стран Прибалтики к альянсу, так как там после этого наблюдается экономическое процветание и царит мир.

Он добавил, что Волкер регулярно делает заявления по значительно более широким темам, чем украинское урегулирование, за которое он в Госдепе ответственен.

«Экономическое развитие определяется конкретной статистикой, которая должна показать, на чем базируется рост, как создавалась промышленная и в целом экономическая база этих государств, как сказалось на развитии нынешнее членство в ЕС, как себя ощущают граждане», – заметил Лавров.

При этом министр обратил внимание, что Латвия и Эстония проводят политику по «увековечиванию безгражданства, вытеснению русского языка», там происходят регулярные неонацистские марши, потакания националистам и стимулирование раскола общества на радикалов и антифашистов.

«Я сильно сомневаюсь, что подобный «мир» выгоден для России. Это невыгодно ни России, ни любому другому государству, включая страны Прибалтики», – сказал Лавров.

Он напомнил, что при вступлении этих стран в НАТО Запад обещал, что

Министр напомнил, что Запад при вступлении стран Балтии в НАТО обещал, что Латвия, Литва и Эстония «успокоятся и будут жить с Россией по-добрососедски, в мире и дружбе», но на деле они «не только не умерили свои антироссийские высказывания и политику», но даже стали одними из лидеров среди русофобов.

Ранее во вторник газета ВЗГЛЯД подробно писала о политике США в Прибалтике.