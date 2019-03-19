Путин назвал законы 90-х «надувательством и обманом»

Президент Владимир Путин назвал недопустимой ситуацию, когда принимаются популистские, неработающие законы, как это было в 90-х годах прошлого века.

«Очень часто можно услышать, что такое-то требование закона по экономическим, финансовым, всяким другим соображениям исполнить невозможно. Такое бывает, но это значит, что в том числе и Генеральная прокуратура должна обобщать все имеющиеся подобные моменты в жизни общества, выходить с предложениями в правительство, в администрацию президента, в Федеральное собрание и показывать, что такая-то норма не работает, или невозможно ее исполнить», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что эту норму закона должны публично менять или отменять.

«Иначе у нас получится так, как было в 90-х годах новейшей истории – принималось огромное количество приятных для уха обывателей нормативных актов и более половины не могло быть исполнено в силу очень тяжелого финансового и экономического положения в стране. Что это означало? Надувательство людей, просто обман!», – заявил Путин.

По его словам, эти законы не могли быть исполнены, но все равно принимались. В итоге предлагалось «огромное количество льгот», которые бюджет не в силах был предоставить.

«Мы ни в коем случае не можем возвращаться к такой практике. Если нужно принимать так называемые непопулярные, но необходимые решения, значит, нужно выходить к людям, ясно, публично излагать свою позицию и на основе честного диалога с гражданами принимать соответствующие решения», – сказал он.

В декабре 2017 года Путин отмечал, что ответственное, свободное гражданское общество отторгает популизм и «пустую болтовню».