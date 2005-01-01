Играющие с йо-йо котята покорили пользователей Сети

Видео с участием пяти любопытных котят, наблюдающих, как их хозяин ловко управляется игрушкой йо-йо, покорило пользователей Сети.

На видео пять британских котят не сводят глаз в йо-йо, которой хозяин дразнит их, опуская игрушку на пол и тут же поднимая ее обратно. Котята каждый раз надеются одержать верх над хитрой игрушкой, но постоянно терпят неудачу.