Дагестанский подросток попросил лишить свою мать родительских прав

Следственными органами СК России по республике Дагестан организована процессуальная проверка после просьбы подростка из города Избербаш лишить его мать родительских прав.

По словам16-летнего подростка, его мать ведет асоциальный образ жизни, а также применяет физическое насилие по отношению к нему, его 12-летней сестре и 14-летнему брату, говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по республике Дагестан.

В СК отметили, что процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

Напомним, 21 февраля кабмин России одобрил законопроект о создании списка граждан, которые лишены родительских прав или отстранены от обязанностей опекуна, попечителя в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей.