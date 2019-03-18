Путин сравнил крымчан с красноармейцами времен ВОВ

Президент Владимир Путин на концерте в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией заявил, что в 2014 году жители Крыма своими действиями напоминают ему бойцов Красной армии, которые сохранили любовь к Родине в годы войны.

«Я сейчас не побоюсь сделать определенное историческое сравнение. Поведение севастопольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе, поближе к сердцу, боевые знамена своих частей», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что крымчане находились «вне рамок российской государственности», но на протяжении десятилетий сохраняли «любовь к нашей родине, к России».

Ранее на встрече с общественностью Крыма Путин рассказал, как принимал решение о воссоединении полуострова с Россией.