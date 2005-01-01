Умер автор сингла из «Криминального чтива»

В США умер Дик Дейл, сочинивший композицию Misirlou для фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

О смерти Дика Дейла на 82-м году жизни сообщил музыкант Брайан Уилсон в Twitter.

I’m sorry to hear about Dick Dale passing. Dick’s guitar playing was a big influence on all of us, and we covered “Misirlou” on our Surfin’ USA album in ‘63. Love & Mercy to Dick’s family. pic.twitter.com/QPd2wzo7zB — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 18 марта 2019 г.

Дик Дейл известен как родоначальник стиля «серф-рок» – инструментальной музыки, популярной в США в 1960-е годы, отмечает РИА «Новости»

Настоящее имя музыканта – Ричард Энтони Монсур. Он родился в 1937 году в Бостоне. Музыкальную карьеру Дейл начал в 1959 году, а через три года вышел его первый альбом. В целом за всю карьеру он выпустил 11 альбомов и 14 сборников песен.

Как стало известно, у музыканта на протяжении долгого времени были проблемы со здоровьем: он дважды поборол рак прямой кишки, лечился от диабета, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.