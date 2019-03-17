Фестиваль «Крымская весна» проходит в Москве на 13 площадках

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Поляки нашли способ заставить Россию и Германию заплатить «долг»

Польское «Движение 11 ноября» считает, что Москва должна заплатить «триллионы злотых» за «преступления» СССРФото: Kacper Pempel/Reuters
«Ангела Меркель и Владимир Путин снова пытаются реализовать план создания Евразии», – такой апокалиптический сценарий нарисовали польские националисты в петиции, отправленной Дональду Трампу. Авторы обращения требуют от США, как «гаранта демократии», добиться от России и Германии выплаты репараций по итогам Второй мировой войны. К сожалению, эти претензии полным бредом считать нельзя. Подробности...
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Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк – с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
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Прибалтика пыталась стать колониальной державой

Остров Тобаго был для жителей Курляндии землей обетованнойФото: Adam Gray/Barcroft Images/ТАСС
Пятнадцать лет назад Латвийская Республика установила дипотношения с Тринидадом и Тобаго. Тогда, в 2003-м, многие усмотрели в этом символизм. Когда-то этот заморский остров входил в число владений Курляндского герцогства, на территории которого сейчас и лежит Латвия. История курляндских колоний могла бы стать сюжетом для авантюрного романа. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В Латинской Америке назрел новый левый поворот

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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            Фестиваль «Крымская весна» проходит в Москве на 13 площадках

            17 марта 2019, 16:15

            Текст: Сергей Гурьянов

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            В Москве на 13 площадках проходит фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию воссоединения России с Крымом; так, в парке культуры им. М. Горького в его рамках состоялся фестиваль экстремальных видов спорта «Крымская волна».

            В рамках фестиваля прошли показательные выступления по категориям маунтин-байк и ВМХ, мотокросс, воркаут, Slack-line, Jibbing, Drone racing, RC racing. В рамках мероприятия также состоится фестиваль музыки и спорта «Крымская волна», который обычно проходит в августе на территории Крыма, сообщает Ruposters.

            Также в рамках фестиваля «Крымская весна» в парке «Сокольники» появился интерактивный арт-объект «Окно в Крым», сообщают «Аргументы и факты».

            За ставнями «окна» на специальном экране можно увидеть самые разные достопримечательности полуострова: гору Ай-Петри, замок «Ласточкино гнездо», памятник затопленным кораблям в Севастополе, средневековый город-крепость Чуфут-Кале и многие другие.

            Также в дни фестиваля в парке по радио будут рассказывать интересные исторические факты о полуострове, читать отрывки из воспоминаний Ивана Айвазовского, Антона Чехова и других знаменитостей, которые родились в Крыму или любили там бывать.

            В целом праздничные гуляния по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией проходят на 13 площадках Москвы. Одним из самых оживленных мест проведения праздника стала Манежная площадь в центре столицы, передает ТАСС.

            У киосков с едой и крымскими товарами актеры в национальных костюмах с улыбкой предлагают гостям принять участие в хороводе.

            «По сюжету спектакля «Крымское путешествие» великий ученый Василий Христофорович Кондараки вместе с западными коллегами путешествует по Крыму и знакомится с этническим разнообразием полуострова. У нас интерактивный, иммерсивный формат, с максимальным задействованием зрителей, чтобы никто не мерз», – объяснил режиссер спектакля Сергей Котюх.

            Он отметил, что благодаря представлению зрители узнают о традициях народов, населяющих полуостров, о культуре крымских цыган, армян, татар, болгар, греков, молдаван. Гости принимают участие в танцах и национальных играх, поют народные песни.

            Режиссер добавил, что на площадке фестиваля проходит четыре спектакля в день.

            «Самая сложная задача у тех актеров, кто выходит в начале – вовлечь людей в представление. Потом народ сам начинает охотно участвовать. Конечно, самые благодарные зрители – это дети, но участвуют и бабушки, и папы с мамами», – добавил он.

            Повара в палатках готовят разнообразную еду, которую принято считать традиционной для Крыма: супы с черноморской рыбой, бараний шашлык, янтык с зеленью и томатами.

            Шеф-повар одного из ресторанчиков, представленных на фестивальной площадке, Ольга Боровикова, рассказала, что посетителей и сейчас много, но основной поток гостей ждут после 16 часов.

            «Мы удивляем народ рыбными блюдами: пельменями с рыбой, жареной корюшкой и барабулькой в хрустящем кляре. Но самое популярное блюдо – чебурек. Мне кажется, что фестиваль – это то время, когда людей можно по-настоящему порадовать чебуреком, ведь часто это блюдо ассоциируется с лотком у метро – кто и из чего там их готовит? А здесь аутентичный продукт, его сделали по черноморским рецептам», – сказала она.

            На Манежной площади также работают два павильона, где для детей проводятся мастер-классы. Малыши расписывают деревянную заготовку в виде кораблика, а на кулинарном занятии шеф-повар Екатерина Кокарева учит ребят готовить татарский лагман.

            «Мы готовим крымские блюда, эта кухня очень колоритная, потому что собрана из кухонь разных национальностей: русской, татарской, турецкой. Когда дети готовят сами, они едят все с удовольствием. Например, когда ребята готовили морковные котлеты, они потом еще и весь морковный фарш с собой забрали, родители были удивлены», – рассказала Кокарева.

            Она отметила, что часто посетители приходят к ней на мастер-класс по нескольку раз. За день принять участие в занятиях могут до 70 детей.

            Также для гостей фестиваля на Манежной площади устраивают национальные крымские игры. Например, в игре «Ящер» участники разбиваются на две команды – «комара» и «ящера», а остальным игрокам надо взяться за руки и не пустить «ящера» к «комару».

            «Фестиваль мне очень нравится, мы были на двух площадках, здесь и на площади Революции. Представлены все лучшие товары из Крыма – продукты, косметика, посуда. Я сама родом из Крыма, живу давно в Москве, но нам все это до сих пор очень близко, и я испытываю патриотические чувства», – сказала жительница Москвы Алла, которая пришла на фестиваль «Крымская весна» с сыном, невесткой и внучкой.

            «Мне все очень понравилось, мои сын и дочь участвуют в конкурсах, гуляниях и играх, но и мне не скучно. Походим еще, посмотрим, что здесь продается, и хотелось бы попробовать крымский чай с травами, что-нибудь рыбное», – сказала жительница Москвы Ирина.

            На площадке ЦПКО имени М. Горького любой желающий может почувствовать себя в роли участника автогонки «Формула-1» или изучить элементы паркура.

            «Это целая серия развлекательных мероприятий, которые впервые состоялись в прошлом году на территории Республики Крым, она привлекла в общей сложности около 10 тыс. человек и получила достаточно активный отклик, потому что людям было интересно посмотреть и попробовать экстремальные направления уличной культуры и спорта», – сказал представитель пресс-службы фестиваля «Крымская волна» Никита Ванько.

            Возле входа в парк на берегу Пушкинской набережной установлена большая сцена, на которой представители рэп-культуры исполняют треки.

            Рядом со сценой расположилась одна из пяти площадок фестиваля «Крымская волна». Профессиональные паркурщики и представители направления workout (уличная гимнастика, спортивная субкультура, которая включает в себя выполнение упражнений на уличных турниках, брусьях) показывают упражнения. Основным элементом является подтягивание на перекладине, также ребята выполняют кувырки и сальто.

            «Любой желающий может попробовать, для этого мы сначала проводим инструктаж, разминку и только потом показываем элементарные движения, например подтягивание и отжимание на брусьях», – сказал тренер по Workout Яков Воронов.

            Недалеко расположилась миниатюрная трасса с препятствиями, где гости фестиваля соревнуются на радиоуправляемых внедорожниках. Такое соревнование сравнимо по психологическому восприятию с гонками в «Формуле-1», отметил представитель федерации автомодельного спорта Москвы Дмитрий Малышко.

            «Две машины параллельно едут по одинаковой трассе и преодолевают препятствия из камней, уклонов, подъемов, то есть как на настоящем тест-драйве. На машинах есть маслонаполненные амортизаторы, редукторы, дифференциалы – это уменьшенный масштаб настоящей машины. Это напоминает «Формулу-1». Например, мотогонщик Виталий Карпов в свободное время катается на радиоуправляемых машинах зимой, потому что это своеобразная психологическая тренировка», – рассказал он.

            Фестиваль «Крымская весна» проходит с 16 по 18 марта в Москве в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На 13 площадках организуют выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата, а организатором выступило правительство Москвы в рамках цикла мероприятий «Московские сезоны».


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