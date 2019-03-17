Фестиваль «Крымская весна» проходит в Москве на 13 площадках

В Москве на 13 площадках проходит фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию воссоединения России с Крымом; так, в парке культуры им. М. Горького в его рамках состоялся фестиваль экстремальных видов спорта «Крымская волна».

В рамках фестиваля прошли показательные выступления по категориям маунтин-байк и ВМХ, мотокросс, воркаут, Slack-line, Jibbing, Drone racing, RC racing. В рамках мероприятия также состоится фестиваль музыки и спорта «Крымская волна», который обычно проходит в августе на территории Крыма, сообщает Ruposters.

Также в рамках фестиваля «Крымская весна» в парке «Сокольники» появился интерактивный арт-объект «Окно в Крым», сообщают «Аргументы и факты».

За ставнями «окна» на специальном экране можно увидеть самые разные достопримечательности полуострова: гору Ай-Петри, замок «Ласточкино гнездо», памятник затопленным кораблям в Севастополе, средневековый город-крепость Чуфут-Кале и многие другие.

Также в дни фестиваля в парке по радио будут рассказывать интересные исторические факты о полуострове, читать отрывки из воспоминаний Ивана Айвазовского, Антона Чехова и других знаменитостей, которые родились в Крыму или любили там бывать.

В целом праздничные гуляния по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией проходят на 13 площадках Москвы. Одним из самых оживленных мест проведения праздника стала Манежная площадь в центре столицы, передает ТАСС.

У киосков с едой и крымскими товарами актеры в национальных костюмах с улыбкой предлагают гостям принять участие в хороводе.

«По сюжету спектакля «Крымское путешествие» великий ученый Василий Христофорович Кондараки вместе с западными коллегами путешествует по Крыму и знакомится с этническим разнообразием полуострова. У нас интерактивный, иммерсивный формат, с максимальным задействованием зрителей, чтобы никто не мерз», – объяснил режиссер спектакля Сергей Котюх.

Он отметил, что благодаря представлению зрители узнают о традициях народов, населяющих полуостров, о культуре крымских цыган, армян, татар, болгар, греков, молдаван. Гости принимают участие в танцах и национальных играх, поют народные песни.

Режиссер добавил, что на площадке фестиваля проходит четыре спектакля в день.

«Самая сложная задача у тех актеров, кто выходит в начале – вовлечь людей в представление. Потом народ сам начинает охотно участвовать. Конечно, самые благодарные зрители – это дети, но участвуют и бабушки, и папы с мамами», – добавил он.

Повара в палатках готовят разнообразную еду, которую принято считать традиционной для Крыма: супы с черноморской рыбой, бараний шашлык, янтык с зеленью и томатами.

Шеф-повар одного из ресторанчиков, представленных на фестивальной площадке, Ольга Боровикова, рассказала, что посетителей и сейчас много, но основной поток гостей ждут после 16 часов.

«Мы удивляем народ рыбными блюдами: пельменями с рыбой, жареной корюшкой и барабулькой в хрустящем кляре. Но самое популярное блюдо – чебурек. Мне кажется, что фестиваль – это то время, когда людей можно по-настоящему порадовать чебуреком, ведь часто это блюдо ассоциируется с лотком у метро – кто и из чего там их готовит? А здесь аутентичный продукт, его сделали по черноморским рецептам», – сказала она.

На Манежной площади также работают два павильона, где для детей проводятся мастер-классы. Малыши расписывают деревянную заготовку в виде кораблика, а на кулинарном занятии шеф-повар Екатерина Кокарева учит ребят готовить татарский лагман.

«Мы готовим крымские блюда, эта кухня очень колоритная, потому что собрана из кухонь разных национальностей: русской, татарской, турецкой. Когда дети готовят сами, они едят все с удовольствием. Например, когда ребята готовили морковные котлеты, они потом еще и весь морковный фарш с собой забрали, родители были удивлены», – рассказала Кокарева.

Она отметила, что часто посетители приходят к ней на мастер-класс по нескольку раз. За день принять участие в занятиях могут до 70 детей.

Также для гостей фестиваля на Манежной площади устраивают национальные крымские игры. Например, в игре «Ящер» участники разбиваются на две команды – «комара» и «ящера», а остальным игрокам надо взяться за руки и не пустить «ящера» к «комару».

«Фестиваль мне очень нравится, мы были на двух площадках, здесь и на площади Революции. Представлены все лучшие товары из Крыма – продукты, косметика, посуда. Я сама родом из Крыма, живу давно в Москве, но нам все это до сих пор очень близко, и я испытываю патриотические чувства», – сказала жительница Москвы Алла, которая пришла на фестиваль «Крымская весна» с сыном, невесткой и внучкой.

«Мне все очень понравилось, мои сын и дочь участвуют в конкурсах, гуляниях и играх, но и мне не скучно. Походим еще, посмотрим, что здесь продается, и хотелось бы попробовать крымский чай с травами, что-нибудь рыбное», – сказала жительница Москвы Ирина.

На площадке ЦПКО имени М. Горького любой желающий может почувствовать себя в роли участника автогонки «Формула-1» или изучить элементы паркура.

«Это целая серия развлекательных мероприятий, которые впервые состоялись в прошлом году на территории Республики Крым, она привлекла в общей сложности около 10 тыс. человек и получила достаточно активный отклик, потому что людям было интересно посмотреть и попробовать экстремальные направления уличной культуры и спорта», – сказал представитель пресс-службы фестиваля «Крымская волна» Никита Ванько.

Возле входа в парк на берегу Пушкинской набережной установлена большая сцена, на которой представители рэп-культуры исполняют треки.

Рядом со сценой расположилась одна из пяти площадок фестиваля «Крымская волна». Профессиональные паркурщики и представители направления workout (уличная гимнастика, спортивная субкультура, которая включает в себя выполнение упражнений на уличных турниках, брусьях) показывают упражнения. Основным элементом является подтягивание на перекладине, также ребята выполняют кувырки и сальто.

«Любой желающий может попробовать, для этого мы сначала проводим инструктаж, разминку и только потом показываем элементарные движения, например подтягивание и отжимание на брусьях», – сказал тренер по Workout Яков Воронов.

Недалеко расположилась миниатюрная трасса с препятствиями, где гости фестиваля соревнуются на радиоуправляемых внедорожниках. Такое соревнование сравнимо по психологическому восприятию с гонками в «Формуле-1», отметил представитель федерации автомодельного спорта Москвы Дмитрий Малышко.

«Две машины параллельно едут по одинаковой трассе и преодолевают препятствия из камней, уклонов, подъемов, то есть как на настоящем тест-драйве. На машинах есть маслонаполненные амортизаторы, редукторы, дифференциалы – это уменьшенный масштаб настоящей машины. Это напоминает «Формулу-1». Например, мотогонщик Виталий Карпов в свободное время катается на радиоуправляемых машинах зимой, потому что это своеобразная психологическая тренировка», – рассказал он.

Фестиваль «Крымская весна» проходит с 16 по 18 марта в Москве в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На 13 площадках организуют выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата, а организатором выступило правительство Москвы в рамках цикла мероприятий «Московские сезоны».