Тимошенко пригрозила тюрьмой Порошенко за «тарифную вакханалию»

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что нынешнему главе государства Петру Порошенко и его окружению грозит тюрьма за коррупцию и «тарифную вакханалию».

«Порошенко и все его коррупционное окружение будут отвечать по закону и за зарабатывание миллионных состояний на собственной армии во время войны, и за тарифную вакханалию, которая привела к обнищанию украинцев», – передает ее слова ТАСС.

Тимошенко заявила, что первым делом выполнит обязательство, которое принимал еще Порошенко во время своей инаугурации.

«Я посажу за коррупцию трех его друзей», – сказала она. Лидер «Батькивщины» добавила, что «тремя друзьями не обойдется».

Она напомнила об обнародованном журналистском расследовании, в котором разоблачило «коррупцию президента» и его окружения на поставках из «страны-агрессора» запчастей для украинской военной техники. По ее словам, это демонстрирует всю «фальшивость патриотических лозунгов Порошенко».

«Нам надо будет всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности», – заявила она.

Кроме того, утверждает Тимошенко, нынешняя власть понесет ответственность за «тарифную вакханалию» и в частности за незаконное повышение цен на газ для населения. Она напомнила, что Окружной административный суд Киева признал, что «тарифы установлены необоснованно, цена на газ завышена незаконно». Она заявила, что ее приход к власти положит конец коррупционной жизни олигархической системы, которая лишь меняет лицо на каждых выборах.

В воскресенье Порошенко также проводил свой предвыборный митинг – в центре Киева. Он заявил, что начнет второй срок с обновления ракетной программы Украины.

Лидером предвыборной гонки на Украине остается, между тем, шоумен Владимир Зеленский.