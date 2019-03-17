ЕС выступил с заявлением к пятилетию референдума в Крыму

Евросоюз распространил заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини в связи с пятилетием референдума в Крыму, в котором подтверждается приверженность ЕС политике непризнания его итогов.

«ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной ассамблеи», – передает РИА «Новости» текст заявления ЕС.

В заявлении говорится, что Евросоюз считает эти события «прямым вызовом международной безопасности», приведшими в том числе к «опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море».

Кроме того, Евросоюз призывает Россию освободить задержанных украинских моряков и суда, а также «обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив».

Говорится в заявлении и о якобы «растущей милитаризации полуострова», «ухудшении положения в области прав человека» и «давлении на крымско-татарскую общину». В заявлении Могерини призывает освободить осужденного на 20 лет колонии Олега Сенцова.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота в Киеве. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как изменилась Россия за пять лет после воссоединения с Крымом.