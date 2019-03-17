В день смерти Началовой ее подопечный выиграл в финале шоу «Один в один»

Подопечный Юлии Началовой на шоу «Один в один» Павел Крюков победил в финале музыкально-пародийной программы, запись передачи вышла в эфир в день смерти певицы.

Крюков изобразил Григория Лепса, а Началова выступила дуэтом с Ираклием Пирцхалавой – они пародировали Анжелику Варум и Леонида Агутина, сообщает «Говорит Москва».

Началова участвовала в съемках шоу с 2014 года, после нескольких сезонов она стала звездным наставником.

Началова умерла в субботу, ей было 38 лет. Певица была госпитализирована 11 марта, в день смерти ей провели операцию на ноге. Отец артистки сообщил, что она умерла из-за абсцесса.