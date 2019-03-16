Порошенко похвастался «престижем» украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко в ходе поездки в Полтавскую область заявил, что в его стране стало «снова престижно» быть военнослужащим.

«Деньги – далеко не главный приоритет, ведь сегодня быть военным – это снова престижно. Тысячи юношей и девушек связывают с армией свое будущее», – приводятся его слова в сообщении на сайте главы украинского государства.

Порошенко пообещал, что с 1 апреля снайперы, десантники и военные горно-штурмовых бригад «получат по 24 тыс. гривен, если они на передовой».

По словам действующего президента Украины, вооруженные силы страны «были восстановлены в невиданно сжатые сроки». «Восстановили – неправильно сказать. И я это знаю точно как верховный главнокомандующий. Потому что мы их создали с нуля, или даже не с нуля, а с глубокого минуса», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, выборы нового украинского президента должны состояться в стране 31 марта. В настоящее время лидером рейтинга является актер и комик Владимир Зеленский. Порошенко поднялся на вторую позицию рейтинга, обогнав лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.