У Кокшенова случился сердечный приступ

Народному артисту России Михаилу Кокшенову потребовалась экстренная медицинская помощь, у него случился приступ.

Врачей скорой помощи вызвала сиделка артиста после того, как около 13.30 в субботу у Кокшенова резко упало давление, сообщает «Пятый канал».

По предварительным данным, у 82-летнего артиста случился сердечный приступ.

В 2017 году Михаилу Кокшенову уже требовалась помощь медиков после инсульта.