Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг заявила, что Россия побеждает в санкционной войне.

Твигг в статье для журнала National interest пишет, что санкции, введенные США и ЕС в 2014 году, должны были наказать Россию за якобы «агрессивные действия» в отношении Украины, напротив, принесли ей большую выгоду и стимулировали рост экономики, передает РИА «Новости».

В качестве примера она приводит российский сельскохозяйственный сектор, который вышел из состояния застоя благодаря ограничительным мерам.

Профессор напоминает, что Москве ограничен доступ к рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, запрещен ввоз товаров двойного назначения и поставка инновационных технологий.

В ответ Россия ввела контрсанкции, запретив ввоз из Евросоюза и США продовольственных товаров, и эти действия стали «даром» для российского сельского хозяйства: ограничительные меры «создали для России возможность восстановить покалеченную пищевую промышленность», инвесторы, ранее не проявлявшие интереса к сельскому хозяйству, «внезапно заинтересовались этой темой».

Эффект от контрсанкций был такой, что «некоторые представители отраслей российской экономики, лишь отчасти связанных с сельским хозяйством, также стали просить подвести их под санкции». Она приводит в пример российских производителей шоколада, которые предлагали продлить ограничения на ввоз европейской продукции, чтобы конкурировать с производителями из Германии, Франции и Бельгии и продавать там свою продукцию.

Профессор также добавляет, что объемы производства зерна в России уже вдвое превосходят ее объемы потребления, и страна стала главным поставщиком на мировом рынке. Кроме того, российские производители полностью обеспечивают страну курицей и свининой, хотя ранее все это импортировалось.

Твигг отмечает, что недавно введенные США пошлины на различные товары заставляют многие страны искать другие рынки для сбыта и закупок некоторых товаров. Это, например, Китай, который быстро становится рынком сбыта для соевых бобов и подсолнечника из России, заменяя тем самым американскую продукцию.

В заключение профессор указывает, что у России огромная территория и более 200 млн гектаров неиспользованной земли, и ее сельское хозяйство продолжит активно развиваться и даст импульс развитию других сфер, потому США и Европе пора осознать, что ограничительные меры приносят лишь пользу, и в санкционной войне с Западом Москва «на несколько шагов впереди».

Ранее США ужесточили санкции против России, введя ограничения в отношении шести физических лиц и восьми организаций.