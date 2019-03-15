Эксперт: На фоне трагедии в Крайстчерче надо жестче регулировать сетевое пространство

«Трансляция теракта и публикация в Сети разного толка «манифестов» ведется с целью запугать обычных мирных граждан и при этом воодушевить поклонников ксенофобских идей», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник, член СПЧ Александр Брод, комментируя теракт в Новой Зеландии, в ходе которого расстрел безоружных людей в течение 17 минут транслировался в Интернет.

Требуется более жесткое законодательство, связанное с регулированием Сети, необходимо работать с комплексом мер. Здесь и просвещение, и четкая работа спецслужб, и взаимодействие с гражданским обществом и международное сотрудничество, считает директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод.

«На фоне трагедии в Крайстчерче надо еще жестче регулировать сетевое пространство. Любая информация радикального экстремистского толка, которая призывает к насилию должна удаляться из интернета, – потребовал эксперт. – А те, кто разжигает рознь должны отвечать перед законом. Жесткое законодательство – это одна из мер борьбы для предотвращения подобных трагедий». По его мнению, ужесточать законодательствово необходимо всех странах мира, чтобы останавливать распространение подобного контента.

Брод посетовал на то, что зачастую террористы оказываются технически более продвинуты по сравнению с государственными службами, призванными защищать интернет-пространство от радикальной пропаганды. «Это затрудняет поиск и контроль за распространением экстремистских материалов в Сети. Зачастую даже высокоразвитые государства отстают от этих технологий. Так что это вопрос к спецслужбам, которые недостаточно пристально ведут мониторинг. Вопрос к гражданскому обществу Новой Зеландии. Похоже, там нет организаций, как у нас, которые вели бы мониторинг и сообщали бы о тревожных сигналах».

«Стоит изучать опыт антитеррористической деятельности Израиля, в том числе и в этой сфере. Ведь там спецслужбы ежедневно предотвращает теракты. Сплоченное общество всегда отслеживает и сообщает властям о подозрительных предметах, о подозрительной информации на разных сайтах. Самое лучшее оружие против терроризма – это правовое просвещение, сплоченное общество с работающими институтами власти».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, соцсеть Twitter закрыла аккаунт на имя Брентона Тарранта, который, предположительно, устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч.

Напомним, в результате атаки террористов на мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки ранены. Причем сцены расстрела безоружных людей террористы в течение 17 минут транслировали в Интернет (так называемый «стрим»). За сутки до нападения Брентон Таррант сам анонсировал теракт, призвав заодно к убийству германского канцлера Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана. На популярном ресурсе 8chan он обнародовал 73-страничный националистический ксенофобский манифест. Кроме того, на том же портале были опубликованы ссылки на соответствующие стримы, которые свободно велись с камер, закрепленных на теле боевиков.

«Где были хваленые алгоритмы все 17 минут стрима? Почему искусственный интеллект и модераторы Facebook целых 17 минут не обращали внимание на эту ужасную трансляцию?» – задалось в этой связи вопросом издание News18.