Глава МИД ФРГ указал на угрозу утраты ДРСМД

Утрата Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожает безопасности Европы, однако шансы на его сохранение малы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Маас заявил в Берлине на конференции по контролю над вооружениями, что Запад настаивает на возвращении России к соблюдению ДРСМД, передает ТАСС.

Утрата договора «будет иметь существенные последствия для безопасности всех европейцев», и в таких условиях миру грозит потеря «доверия, транспарентности и стабильности».

«Вопреки всем тяжелым последствиям, если посмотреть реалистично, шансы у будущего ДРСМД плохие. Одна из причин заключается в том, что Москва и Вашингтон больше не хотят связывать себе руки, пока такие страны, как Китай, Северная Корея, Индия или Пакистан вооружаются ракетами средней дальности наземного базирования», – отметил Маас.

Также он предложил разработать правила для контроля над автономным оружием .

«Роботы-убийцы, действующие на основе анонимных баз данных вне контроля человека, уже сегодня являются ужасающей реальной перспективой», – добавил он.

По словам главы МИД ФРГ, автономное оружие уязвимо перед хакерскими атаками, что делает ситуацию еще опаснее, потому следует «на международном уровне зафиксировать принцип эффективного контроля (над такими видами вооружения)».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает Москву вернуться к исполнению ДРСМД и положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

При этом НАТО призывает Россию вернуться к договорам, которые сам альянс фактически не исполняет. Так, в 2007 году Москва ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с невыполнением странами НАТО своих обязательств, в первую очередь в связи с затягиванием ратификации адаптированной версии договора, подписанной в 1999 году в Стамбуле.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года, обвинив Россию в его нарушении.