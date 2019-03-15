Глава МИД ФРГ указал на угрозу утраты ДРСМД

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Авиационный мир сумел поставить американцев на колени

Российские авиакомпании могут подзаработать на запретах проблемных «Боингов»Фото: ZUMA/ТАСС
Мировая авиационная общественность чуть ли не щипцами заставила США приостановить полеты Boeing 737 Max. Американцы сделали это практически самыми последними, ведь на кону потери их крупнейшей корпорации. Чем заменять более 350 проблемных «Боингов»? Не приведет ли это к коллапсу мировых авиаперевозок? И как Россия может подзаработать на всей этой истории? Подробности...
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Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

Последний раз президент США был на русской земле в сентябре 2013-го – на саммите «Большой двадцатки»Фото: Dmitry Lovetsky/AP/ТАСС
Пять лет назад, после присоединения Крыма к России, началось открытое противостояние нашей страны и Запада. Оно назревало и до тех событий, а после «русской весны» лишь прорвалось наружу. Самой заметной формой конфликта является война санкций, но в основе всего лежит геополитический и даже цивилизационный конфликт России и Запада. Что показали истекшие пять лет? Подробности...
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За «Лидеров России» началась серьезная борьба

В Сочи стартовал финальный этап престижного конкурса управленцевФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
«Самый главный инструмент изменения мира – это ты сам. Простой тезис: хочешь изменить мир – начни с себя, забудь про любые изменения вокруг», – посоветовал финалистам конкурса «Лидеры России» глава Сбербанка Герман Греф. Он и другие видные управленцы дали старт заключительному этапу соревнований будущих руководителей страны. Церемония открытия соревнований состоялась в Сочи. Подробности...
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Репутация лучших университетов мира подмочена взятками

Лучшие вузы англосаксонского мира окружены почетом, но при этом скрывают коррупционные тайныФото: JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
Изощренную схему обмана при поступлении в вузы престижной «Лиги плюща» вскрыли сотрудники ФБР. Скандал в самых известных и дорогих университетах мира ставит под сомнение их лидирующие позиции в мировых рейтингах, а заодно и сами рейтинги. Как получилось так, что столь уважаемые учебные заведения оказались насквозь коррумпированными? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...

Мир на глазах теряет «американскую мечту»

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Крах Советского Союза повлек без преувеличения катастрофические последствия на огромной части земного шара. Если Штаты в том или ином виде последуют по его стопам, мало не покажется всей планете. Подробности...
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Брексит как бесконечное «безумное чаепитие»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Выход из ЕС без сделки – ни в коем разе. Выход с мэевской сделкой – плохо. Второй референдум – хрена лысого, люди уже сказали свое слово. Давайте попросим отсрочки и будем еще полгода толочь воду в ступе. Подробности...
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            Глава МИД ФРГ указал на угрозу утраты ДРСМД

            15 марта 2019, 12:47

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Утрата Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) угрожает безопасности Европы, однако шансы на его сохранение малы, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

            Маас заявил в Берлине на конференции по контролю над вооружениями, что Запад настаивает на возвращении России к соблюдению ДРСМД, передает ТАСС.

            Утрата договора «будет иметь существенные последствия для безопасности всех европейцев», и в таких условиях миру грозит потеря «доверия, транспарентности и стабильности».

            «Вопреки всем тяжелым последствиям, если посмотреть реалистично, шансы у будущего ДРСМД плохие. Одна из причин заключается в том, что Москва и Вашингтон больше не хотят связывать себе руки, пока такие страны, как Китай, Северная Корея, Индия или Пакистан вооружаются ракетами средней дальности наземного базирования», – отметил Маас.

            Также он предложил разработать правила для контроля над автономным оружием .

            «Роботы-убийцы, действующие на основе анонимных баз данных вне контроля человека, уже сегодня являются ужасающей реальной перспективой», – добавил он.

            По словам главы МИД ФРГ, автономное оружие уязвимо перед хакерскими атаками, что делает ситуацию еще опаснее, потому следует «на международном уровне зафиксировать принцип эффективного контроля (над такими видами вооружения)».

            Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает Москву вернуться к исполнению ДРСМД и положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

            При этом НАТО призывает Россию вернуться к договорам, которые сам альянс фактически не исполняет. Так, в 2007 году Москва ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с невыполнением странами НАТО своих обязательств, в первую очередь в связи с затягиванием ратификации адаптированной версии договора, подписанной в 1999 году в Стамбуле.

            Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года, обвинив Россию в его нарушении.


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