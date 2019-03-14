Столтенберг призвал Россию вернуться к двум договорам по контролю за вооружениями

НАТО призывает Москву вернуться к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и положениям Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг; первый договор разорвали США, адаптированную версию второго НАТО не ратифицировало.

«НАТО призывает Россию вернуться к выполнению ДРСМД без промедления и в проверяемом ключе. Длительное неисполнение Россией ДОВСЕ также подрывает роль этого документа в вопросах контроля за обычными вооружениями в Европе», – приводит ТАСС заявление Столтенберга.

Также в его ежегодном докладе говорится, что НАТО считает недостаточными военные брифинги с Россией о крупных учениях, хотя они и способствуют «повышению предсказуемости и снижению рисков».

«Эти брифинги проводятся на добровольной основе и недостаточны для замены обязательных мер транспарентности, предусмотренных Венским документом (1999 года о военной транспарентности)», – говорится в докладе.

В то же время Столтенберг заявил, что НАТО собирается сохранять каналы военной связи с Россией.

«Альянс намерен сохранять эти каналы открытыми и доступными, в особенности в условиях кризиса», – говорится в документе.

Отметим, что НАТО призывает Россию вернуться к договорам, которые сам альянс фактически отказывается исполнять. Так, в 2007 году Москва ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с невыполнением странами НАТО своих обязательств, в первую очередь в связи с затягиванием ратификации адаптированной версии договора, подписанной в 1999 году в Стамбуле.

А в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года, обвинив Россию в его нарушении.