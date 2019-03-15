Мутко отреагировал на слова главы ФАС о переплате за ЖКХ

Вице-премьер правительства Виталий Мутко, комментируя недавнее заявление главы ФАС Игоря Артемьева, заявил, что разница в тарифах за коммунальные услуги в регионах обоснована объективными причинами, при этом власти пытаются снизить дисбаланс.

«Это такой сложный вопрос, чтобы вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять... Это настолько поверхностно с обывательской точки зрения... Все намного глубже. Тариф ведь зависит от многих факторов. То, что где-то тариф выше эталонного – это так, разница между регионами есть, и будет, потому что разные условия водоподготовки, теплоснабжения и так далее. Но каждый год дисбаланс сокращается, в том числе и через тарифное регулирование», – отметил Мутко, передает РИА «Новости».

Он привел в пример ситуацию с населенными пунктами, один из которых платит за отопление газовой котельной, а другой – мазутной, что приводит к разнице в цене. Также Мутко упомянул, что на цену влияет протяженность сетей.

По словам Мутко, в России 40% сетей водоснабжения и 32% теплосетей нуждаются в замене. Это также отражается на плате, пояснил вице-премьер. Мутко уверен, что важно модернизировать систему ЖКХ, в том числе с привлечением частных инвесторов.

Также Мутко не согласился с мнением Артемьева о том, что строительная отрасль на данный момент одна из самых «наглых и циничных».

«Мы эту тему потом с ним обсудили», – сказал вице-премьер.

По его словам, желающих работать на крупных государственных стройках сегодня мало, учитывая ситуацию с ценообразованием и риском заведения уголовных дел.

«Строительная отрасль входит в пятерку отраслей по вкладу в экономику. И именно благодаря ей построены: Крымский мост, «Ямал СПГ» в тяжелом северном климате, 600 объектов – к чемпионату мира по футболу, в том числе 12 стадионов, продолжается строительство космодрома «Восточный» и ЦКАД. В жилом строительстве ситуация сейчас тоже непростая, однако строители продолжают возводить дома для наших граждан, поликлиники, школы, метро и так далее», – добавил Мутко.

Он также добавил, что в строительной сфере работает около 5 млн человек, а вклад в ВВП доходит до 6%.

Напомним, глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что потребители жилищно-коммунальных услуг в России по большинству позиций переплачивают вдвое.

Газета ВЗГЛЯД изучала, сколько россияне переплачивают за услуги ЖКХ.