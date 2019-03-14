Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули Венесуэлу.

«Сегодня все оставшиеся дипломаты США в Венесуэле покинули страну», – приводит РИА «Новости» заявление Госдепартамента.

Ранее власти Республики дали сотрудникам американского диппредставительства 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

Напомним, 12 марта Помпео заявил о намерении Вашингтона отозвать всех оставшихся сотрудников посольства США в Венесуэле.