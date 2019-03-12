Власти Венесуэлы дали американским дипломатам 72 часа для отъезда

Власти Венесуэла дали американским дипломатам трое суток на то, чтобы покинуть Республику, сообщил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.

«Американский дипломатический персонал должен покинуть территорию Венесуэлы в течение 72 часов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео заявил о намерении Вашингтона отозвать оставшихся сотрудников американского посольства в Венесуэле.