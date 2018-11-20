В Севастополе завершился ремонт фрегата «Адмирал Григорович»

На Севастопольском морском заводе завершился ремонт фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович», вооруженного ракетами «Калибр», рассказал источник в Министерстве обороны.

В начале недели корабль был спущен на воду и в ближайшее время вновь начнет несение боевой службы, передает ТАСС.

Отмечается, что ремонтные работы на фрегате велись с начала февраля.

Напомним, 4 марта на «Адмирале Григоровиче» погиб военнослужащий, упав с надстройки корабля.

Ранее «Рособоронэкспорт» и индийская компания Goa Shipyard Limited (GSL) подписали контракт на строительство в Индии двух фрегатов проекта класса «Адмирал Григорович».

Осенью прошлого года начальник штаба Черноморского флота Виктор Лиина заявлял, что новейшие фрегаты в ЧФ поступать не будут. Вместо них флот будет обновлен малыми ракетными кораблями.