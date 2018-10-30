Индия построит два фрегата класса «Адмирал Григорович» и купит еще два недостроенных Россией

Рособоронэкспорт и индийская компания Goa Shipyard Limited (GSL) подписали контракт на строительство в Индии двух фрегатов проекта 11356 класса «Адмирал Григорович».

Примечательно, что российские технологии будут переданы Нью-Дели. Стоимость контракта составила 500 млн долларов, фрегаты, как ожидается, будут спущены на воду в 2027 году, пишет Hindustan Times.

При этом, по словам одного из источников, стоимость построенных в Индии военных кораблей в конечном итоге будет значительно превышать 500 млн долларов.

Сделка была заключена через несколько недель после того, как Россия и Индия подписали контракт на 1 млрд долларов о поставке Москвой двух аналогичных фрегатов Нью-Дели. В настоящее время корабли достраиваются на верфи «Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде и, как ожидается, будут доставлены в ВМС Индии к 2022-2023 годам.

При этом, согласно источнику, фактическая стоимость контракта на достройку этих двух фрегатов для Индии составляет не 950 млн долларов, как сообщали индийские СМИ, а 1,2 млрд долларов, сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий.

Судьба третьего недостроенного на ПСЗ «Янтарь» фрегата «Адмирал Корнилов» пока не определена, однако, предполагается, что он будет позднее использован в рамках планируемого к заключению дополнительного контракта на постройку двух фрегатов проекта 11356.

Планируемые к достройке для Индии на ПСЗ «Янтарь» фрегаты будут оснащены своими штатными газотурбинными главными энергетическими установками М7Н производства николаевского ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» (Украина) – двумя комплектами, изначально изготовленными в Николаеве для этих фрегатов, строившихся для ВМФ России, но так и не отправленных в Россию из-за событий 2014 года.

Напомним, что строительство второй тройки кораблей модифицированного проекта 11356 для ВМФ России велось по контракту с министерством обороны России от 13 сентября 2011 года стоимостью 40 млрд рублей. Все шесть кораблей модифицированного проекта 11356 изначально были запланированы для пополнения Черноморского флота. В 2016 году строительство второй тройки фрегатов было приостановлено по решению заказывающих органов ВМФ России из-за отсутствия для них главных газотурбинных энергетических установок производства николаевского ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект», непоставленных для указанных кораблей из-за событий на Украине.