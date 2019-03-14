Представители Цыгановой объяснили ее слова о Кобзоне

Слова артистки Вики Цыгановой об Иосифе Кобзоне не имели никакого подтекста, в СМИ тиражировали трактовку, вырванную из контекста, сообщили в пресс-службе певицы.

В интервью «Экспресс-газете» Цыганова сообщила, что Кобзон якобы не общался с ней три года после того, как она отказалась зайти к нему в номер, некоторые издания сообщили при этом, что певица заявила о приставаниях артиста к певице.

«Фраза была вырвана из контекста, об этом вообще не хотели говорить. Человека уже нет, говорить об этом некрасиво и неправильно. Никакого подтекста не было, нет никаких обид или скандалов. Было только недопониманием много лет назад на гастролях. Просто журналисты прицепились к словам. Очень неприятно, что такое пишут об Иосифе Давыдовиче», – сообщили в пресс-службе Цыгановой, передает РИА «Новости».

Напомним, Иосиф Кобзон скончался в сентябре 2018 года на 81-м году жизни. Церемонию прощания с ним посетили несколько тысяч человек.