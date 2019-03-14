Абэ исключил возможность продления своих полномочий на период после 2021 года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента заявил, что исходит из того, что находится на завершающем этапе своего пребывания у власти, который истекает в 2021 году.

Комментируя призывы влиятельных деятелей правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) продлить срок полномочий Абэ, премьер-министр напомнил, что «это запрещено уставом партии», передает ТАСС.

«Мы должны следовать правилам, и в ходе завершающего этапа своих полномочий я намерен бросить все силы на достижение заметных результатов в нашей политике», – сказал японский премьер.

Генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никаи и другие высокопоставленные функционеры в последнее время неоднократно заявляли, что Синдзо Абэ должна быть предоставлена возможность переизбраться в сентябре 2021 года на новый четвертый срок на посту лидера правящей партии. Он же автоматически становится премьером, поскольку представители ЛДП имеют большинство в парламенте, где избирается глава правительства.

Напомним, Абэ неоднократно заявлял, что за время нахождения на посту премьер-министра намерен добиться заключения мирного договора с Россией.