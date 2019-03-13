Прах Владимира Этуша захоронили с воинскими почестями

Прах актера Владимира Этуша захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил замдиректора театра им. Вахтангова Антон Прохоров.

Прохоров напомнил, что актер был участником Великой Отечественной войны и у него было множество орденов и медалей.

«Эти награды вынесла рота почетного караула, которая несла и урну с прахом актера», – сообщил он, передает ТАСС.

На церемонии присутствовали близкие родственники и актеры театра Вахтангова.

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем состоялось в театре Вахтангова 12 марта.

Владимир Этуш умер на 97-м году жизни 9 марта. Перед этим его госпитализировали в одну из московских больниц.