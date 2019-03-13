Запуск британских спутников ракетой «Союз» с космодрома Куру отложен

Запланированный на 29 марта запуск четырех британских спутников связи O3b ракетой-носителем «Союз» с космодрома Куру отложен на 4 апреля из-за переноса пуска ракеты Vega с итальянским космическим аппаратом PRISMA с 14 на 21 марта, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

Источник сообщил, что «компания Arianespace проинформировала российскую сторону о переносе по техническим причинам запуска итальянского спутника дистанционного зондирования Земли PRISMA ракетой-носителем Vega с 14 на 21 марта», передает РИА «Новости».

Отмечается, что после запуска Vega «для подготовки средств космодрома к старту ракеты «Союз» с космическими аппаратами O3b потребуется две недели».

В связи с этим пуск «Союза» отложен на 4 апреля.

«Время старта – 19:31 мск», – добавил источник.

Напомним, в январе стало известно, что на 2019 год запланированы три пуска российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщила компания Arianespace.