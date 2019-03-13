Роскосмос опроверг сообщения о разработке антигравитационного двигателя

Роскосмос не подтверждает информацию о начале разработки антигравитационного двигателя, но готов проверить достоверность эффектов и оборудования, предлагаемых изобретателем, сообщил советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Ранее СМИ сообщили, что Роскосмос сформировал техническое задание на разработку «квантового двигателя», опровергающего законы физики. Изобретатель Владимир Леонов якобы создал новую физическую теорию, позволяющую брать энергию из квантов гравитационного поля.

«Дмитрий Олегович прямого поручения по разработке антигравитационного двигателя не давал. Информация не соответствует действительности в том виде, в котором она была озвучена», – сказал Блошенко, передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что в ведомстве знакомы с теорией Леонова. Впервые он обратился в Роскосмос несколько лет назад, после чего было принято решение проверить достоверность той информации, которую высказывает изобретатель. «Нами действительно сформировано техническое задание, но не на разработку антигравитационного двигателя, как пишут СМИ, а на экспериментальную проверку достоверности тех явлений, о которых заявляет автор», – заявил Блошенко.

«Мы знаем позицию РАН по этому вопросу и разделяем ее сдержанность по поводу того, что Леонов разработал некую теорию суперобъединения, которая в корне меняет все существующие на сегодняшний день теории. Некий аналог теории струн. В то же время мы понимаем, что тот, кто первый научится квантовать гравитационное поле, без всяких сомнений заслуживает Нобелевскую премию», – добавил Блошенко.

Он напомнил, что даже к устоявшейся планетарной модели атома первоначально у ученых было скептическое отношение, поэтому нельзя сразу априори отвергать новые теории.

Для проверки заявляемых автором эффектов, Роскосмос несколько лет назад предложил изобретателю предоставить экспериментальные образцы, работу которых можно было бы проверить в научных лабораториях.

«Мы даем на откуп РАН вопрос о научности или лженаучности теории, а с нашей стороны хотели бы получить подтверждение тех прикладных эффектов, о которых заявляет автор, по тем методикам, которые мы считаем достоверными и которые позволяют учитывать погрешность измерения и внешние факторы», – сказал советник по науке.

Для этого госкорпорация готова предоставить свою экспериментальную базу, если разработчик принесет на тестирование некий образец оборудования. Однако, отметили в госкорпорации, на предложение о тестировании оборудования Леонов не отвечает уже несколько лет. Вопросы сумм, необходимых на проведение испытаний, не обсуждались.