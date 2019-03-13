Роскосмос опроверг сообщения о разработке антигравитационного двигателя

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13 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Важное для России партнерство с Алжиром ждет испытание

Выборы 2014 года стали последними для БутефликиФото: Zohra Bensemra/Reuters
После трех недель массовых волнений президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о том, что не будет участвовать в новых выборах – правда и сами выборы отложены до разработки и принятия новой конституции. Крупнейшая по территории мусульманская страна и старый партнер России имеет все шансы избежать сползания к смуте и хаосу внутренней междуусобицы.  Подробности...
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Почему создатель технологии для Superjet 100 решил спасать брошенных животных

Сейчас для Sukhoi Superjet настали непростые времена, но эти трудности преодолимы, говорит КремзаФото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
«Собрали деньги, лекарства закупили, запланировали субботники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Иван Кремза, заместитель главного технолога на авиазаводе, производящем «Суперджеты». Помощь предназначена для брошенных домашних животных, которых немало в Комсомольске-на-Амуре, где живет и работает Кремза. Сейчас ему пришлось временно отвлечься от помощи «братьям меньшим» ради участия в финале конкурса «Лидеры России».  Подробности...
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«Грузинские цари» вступили в борьбу за престол

Свадьба Анны Багратиони-Грузинской и Давида Багратиони-Мухранели проходила с редкой даже для Грузии пышностьюФото: РИА Новости
Анекдотическая ситуация сложилась в Грузии – грузинская «царица» подала в суд на своего бывшего мужа, «царя». Казалось бы, сугубо светская и личная история имеет на самом деле глубокую политическую подоплеку. Кто и зачем добивается восстановления монархии в Грузии и кто этому противодействует? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
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            Роскосмос опроверг сообщения о разработке антигравитационного двигателя

            13 марта 2019, 08:51

            Текст: Алина Назарова

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            Роскосмос не подтверждает информацию о начале разработки антигравитационного двигателя, но готов проверить достоверность эффектов и оборудования, предлагаемых изобретателем, сообщил советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

            Ранее СМИ сообщили, что Роскосмос сформировал техническое задание на разработку «квантового двигателя», опровергающего законы физики. Изобретатель Владимир Леонов якобы создал новую физическую теорию, позволяющую брать энергию из квантов гравитационного поля.

            «Дмитрий Олегович прямого поручения по разработке антигравитационного двигателя не давал. Информация не соответствует действительности в том виде, в котором она была озвучена», – сказал Блошенко, передает РИА «Новости».

            В то же время он отметил, что в ведомстве знакомы с теорией Леонова. Впервые он обратился в Роскосмос несколько лет назад, после чего было принято решение проверить достоверность той информации, которую высказывает изобретатель. «Нами действительно сформировано техническое задание, но не на разработку антигравитационного двигателя, как пишут СМИ, а на экспериментальную проверку достоверности тех явлений, о которых заявляет автор», – заявил Блошенко.

            «Мы знаем позицию РАН по этому вопросу и разделяем ее сдержанность по поводу того, что Леонов разработал некую теорию суперобъединения, которая в корне меняет все существующие на сегодняшний день теории. Некий аналог теории струн. В то же время мы понимаем, что тот, кто первый научится квантовать гравитационное поле, без всяких сомнений заслуживает Нобелевскую премию», – добавил Блошенко.

            Он напомнил, что даже к устоявшейся планетарной модели атома первоначально у ученых было скептическое отношение, поэтому нельзя сразу априори отвергать новые теории.

            Для проверки заявляемых автором эффектов, Роскосмос несколько лет назад предложил изобретателю предоставить экспериментальные образцы, работу которых можно было бы проверить в научных лабораториях.

            «Мы даем на откуп РАН вопрос о научности или лженаучности теории, а с нашей стороны хотели бы получить подтверждение тех прикладных эффектов, о которых заявляет автор, по тем методикам, которые мы считаем достоверными и которые позволяют учитывать погрешность измерения и внешние факторы», – сказал советник по науке.

            Для этого госкорпорация готова предоставить свою экспериментальную базу, если разработчик принесет на тестирование некий образец оборудования. Однако, отметили в госкорпорации, на предложение о тестировании оборудования Леонов не отвечает уже несколько лет. Вопросы сумм, необходимых на проведение испытаний, не обсуждались.


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