Москва призвала Лондон дать четкие ответы об инциденте в Солсбери

В МИД России выразили надежду в ближайшее время услышать от посла Великобритании в Москве Лори Бристоу четкие ответы на вопросы по инциденту в Солсбери.

По мнению МИД, Бристоу в одном из интервью обвинил в случившихся событиях российскую сторону, хотя подчеркивал, что не может каким-либо образом своими высказываниями оказывать влияние на следствие.

В российском дипведомстве подчеркнули, что вопросы российской стороны к британским властям по этому делу до сих пор остаются без должной реакции.

«Надеемся в ближайшее время услышать от посла Великобритании в Москве четкие ответы по существу на обозначенные нами проблемы, а не туманные речи на тему «Russians did it» (англ. «русские сделали это»)», – говорится в сообщении на странице МИД России в соцсети Facebook.

Ранее посольство России в Лондоне призвало британские власти немедленно обнародовать официальные результаты следственных действий по делу об отравлении в Солсбери.

Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия не «спустит на тормозах» историю с «отравлением» Скрипалей и будет до последнего добиваться информации об этом инциденте.