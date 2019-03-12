Чистый отток капитала из России вырос более чем в два раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором увеличился с начала года в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в Центральном банке России.

За январь-февраль 2019 года отток капитала составил 18,6 млрд долларов, передает ТАСС.

По данным Центробанка, вывоз средств сформировался, прежде всего, за счет увеличения финансовых активов. Также сообщается, что в 2018 году чистый отток составил 67,5 млрд долларов, что в 2,7 раза больше показателей предыдущего года.

Ранее Центробанк прогнозировал отток капитала из России в 2019 году на уровне 25 млрд долларов.

В Кремле рассказали о своем отношении в вывозу капитала частным сектором.