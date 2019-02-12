Кремль высказал отношение к оттоку капитала из России

Кремль спокойно относится к волатильности показателей оттока капитала из России, считая принципиальным сохранение свободного характера перемещения денежных средств, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя данные Центрального банка (ЦБ) о росте в 1,5 раза показателей вывоза капитала из страны частным сектором.

Песков отметил, что плановых показателей в данной сфере быть не может, «это абсолютно подвижный механизм», и «волатильность здесь неизбежна – в какие-то периоды оттоки бывают меньше, в какие-то больше, это зависит и от сделок за рубежом, от покупок», передает ТАСС.

По его словам, «вывод (капитала) – понятие растяжимое, поэтому здесь нужно сделать на это скидку».

Представитель Кремля добавил, что предложил бы обратить больше внимания на то, «что в условиях абсолютной макроэкономической стабильности, которая обеспечивается и нашим мегарегулятором, и нашими финансовыми властями, правительством, абсолютно свободно работает правило свободного перемещения капитала».

«Вот это главное, потому что без этого не может быть нормальной развивающейся рыночной экономики», – подчеркнул Песков.

В сообщении ЦБ от 11 февраля указывается, что чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе 2019 года, по предварительной оценке, вырос почти в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достиг 10,4 млрд долларов.

Кроме того, чистый отток капитала из России частным сектором за 11 месяцев 2018 года вырос в 3,3 раза по сравнению с показателем 2017 года.

При этом в декабре ЦБ в очередной раз повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году до 66 млрд долларов с 55 млрд долларов.