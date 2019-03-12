МВД активизировало работу по борьбе с манипулированием детьми через соцсети

МВД России активизировало работу по предупреждению и раскрытию преступлений, которые совершаются благодаря манипулированию сознанием несовершеннолетних россиян через социальные сети, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«В МВД России активизирована деятельность рабочей группы по выработке дополнительных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети. Решены вопросы направления в 2019 году несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в лагеря военно-патриотической направленности», – сказал Патрушев во время совещания в Ижевске.

По его словам, Роскомнадзор поместила на свой сайт специальный алгоритм, который фильтрует интернет-трафик. Также компания разработала рекомендации о том, как стоит реагировать, если в интернете выявлен запрещенный для России контент, передает ТАСС.

Секретарь Совбеза добавил, что в образовательных учреждениях дополнительно установили контент-фильтры, которые ограничивают доступ к той информации, которая не является совместимой с целями и задачами образования.

«В целом проводимая профилактическая работа позволила снизить почти на 18% количество групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также на 20% – количество преступлений, совершенных ими в группе совместно со взрослыми», – отметил Патрушев.

Отдельно он обратил внимание на то, что в местах массового досуга молодежи в Приволжском федеральном округе недостаточно высоки уровни контроля и реализации планов по проведению оперативно-профилактических мероприятий. Раскритиковал секретарь Совбеза и деятельность по профилактике наркомании среди молодежи округа.

Патрушев рассказал, что правительство России готовит поправки, которые будут предусматривать ответственность хостинг-провайдеров и владельцев сайтов за публикацию информации о наркотических и психотропных веществах.

Он также подчеркнул необходимость завершения работы по законопроекту о государственной молодежной политике, который, по его мнению, должен повысить эффективность работы с молодежью.