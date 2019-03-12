Бизнесмена обвинили в насилии над пятью девочками в Ярославле

В Ярославле бизнесмен предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании пяти несовершеннолетних девочек, сообщает региональный СК.

«Как следует из материалов уголовного дела, в период с сентября 2001 года по апрель 2003 года обвиняемый, находясь на территории заброшенных домов, недалеко от Московского проспекта города Ярославля и в Петропавловском парке, неоднократно насиловал девочку, которой в 2001 году было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера», – сообщается на сайте СК.

Отмечается, что с декабря 2016 по сентябрь 2017 года обвиняемый в Красноперекопском районе города неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от семи до девяти лет.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей», – заключило ведомство.

По данным РИА «Новости», обвиняемый является предпринимателем.

Старший помощник главы управления СК региона Кристина Гузовская отмечала, что мужчина действовал на открытых участках местности, выбор жертв, скорее всего, был случайным. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за налоговое преступление, но был амнистирован.

В начале марта в Москве возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, насиловавших несовершеннолетнюю в течение четырех месяцев.