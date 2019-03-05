Двое москвичей насиловали 14-летнюю школьницу на протяжении четырех месяцев

В Москве возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, насиловавших несовершеннолетнюю в течение четырех месяцев, сообщает столичный Следственный комитет.

«Двое знакомых в период с 28 октября по 01 марта 2019 года, находясь в квартире, расположенной по улице Коминтерна, совместно с несовершеннолетней 2005 года рождения, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, неоднократно совершили с последней насильственные половые акты», – говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале сообщалось об изнасиловании в Москве 17-летней школьницы.