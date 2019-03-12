Пятилетие воссоединения Крыма с Россией отпразднуют концертом в Москве

Воссоединение Крыма с Россией, ранее отмечавшееся в столице праздничным концертом, отметят в Москве трехдневным фестивалем, сообщил секретарь Общественной палаты (ОП) Валерий Фадеев.

Фадеев сообщил во вторник на пресс-конференции в Москве, что «идея фестиваля родилась в Крыму», передает «Интерфакс».

«К нам обратились некоторое время назад наши коллеги из Общественных палат Севастополя и Крыма с идеей проведения большого фестиваля в Москве. Фестиваль – не политический. Это очень важно: происходит такое изменение тональности. Прошло пять лет, и все эти грандиозные события по возвращению Крыма стали историей», – добавил он.

Фадеев отметил, что ОП России «не может провести такой большой фестиваль, и поэтому мы обратились к правительству Москвы, которое эту идею поддержало».

Праздничные мероприятия пройдут на 13 площадках Москвы, где можно будет продегустировать традиционные блюда крымской кухни. Как отмечают организаторы фестиваля, гостям праздника будет представлен широкий ассортимент товаров от производителей Крыма: рыба и морепродукты, мед и продукты пчеловодства, кондитерские изделия, варенье из крымских фруктов, чаи и другие напитки.

Одним из ярчайших событий «Крымской весны» станет джазовый фестиваль, аналогичный тому, что проходит в Коктебеле.

По словам Фадеева, центральные площадки фестиваля будут расположены на площади Революции, Манежной площади, Тверской площади и на Никитском бульваре, а окружные площадки – на Профсоюзной улице, бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, Городецкой улице, площади Славы, Митинской улице.

Также будут задействованы парковые территории столицы – парк «Зарядье», Центральный парк культуры и отдыха им. Горького и парк «Сокольники».

Ранее сообщалось, что на фестивале «Крымская весна» пройдет выставка полотен с пейзажами Крыма.