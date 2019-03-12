Выставка полотен с пейзажами Крыма пройдет на фестивале «Крымская весна»

В «Зарядье» на фестивале «Крымская весна» состоится выставка полотен с пейзажами Крыма, сообщила на пресс-конференции генеральный директор музейно-выставочного центра РОСИЗО Софья Грачева.

Грачева сообщила, что выставка откроется 16 марта, передает РИА «Новости».

«Мы пытаемся собрать информацию из разных музеев. И многие имена России связаны с культурой Крыма. Одно из наиболее ярких полотен - это картина Василия Журавлева «Слет планеристов в Коктебеле». Будут представлены редкие полотна Айвазовского, например «Шпиль у Крымских берегов», – добавила она.

Директор музейно-выставочного центра отметила, что картина «Ай-Петри Крым» Куинджи не будет представлена на выставке, так как сейчас она находится в Русском музее, который параллельно готовит свою выставку, посвященную Крыму.

«Но у нас будет другая картина с Ай-Петри, но другого художника. Приходите посмотреть, кто еще писал эту гору», – добавила Грачева.

В свою очередь, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что порядка 300 столичных ресторанов «сделают специальное тематическое меню» в честь фестиваля «Крымская весна», передает РИАМО.

«Например, в ресторане «Грабли» будут блюда из крымской рыбы, в ресторане «Мясо&Рыба» начиная с 15 марта будет объявлен месяц крымской рыбы», – добавил он.

Немерюк также отметил, что рестораторы на площадках фестиваля будут готовить различные деликатесы, в том числе жареную барабульку, плов из баранины, азу по-татарски, лагман, крымские чебуреки янтык и сарму.

«Весь список мы обязательно опубликуем на нашем портале, где можно познакомиться и узнать о кулинарии, предпочтениях крымчан в московских ресторанах», – добавил он.

Фестиваль «Крымская весна» пройдет на 13 московских площадках с 16 по 18 марта. Посетителей ждет широкий выбор крымских продуктов и разнообразные блюда, приготовленные по традиционным для этого региона рецептам.

В культурной программе этого праздника – выставки, концерты, литературные вечера, интерактивные театрализованные представления, народные игры, а также творческие и кулинарные мастер-классы.

Инициатором проведения фестиваля выступила Общественная палата России, организатором – правительство Москвы.