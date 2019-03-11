Экс-подрядчик космодрома Восточный задержан в Чехии

Бывший подрядчик космодрома Восточный Виталий Гинзбург был задержан в Чехии по делу о растрате, рассказал источник в правоохранительных органах.

В настоящее время Гинзбург находится под временным арестом и ожидает экстрадиции в Россию, передает ТАСС.

Задержанный обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса – «Присвоение или растрата в особо крупном размере», «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» и «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». По информации одного из источников агентства, сумма ущерба, нанесенного Гинзбургом, составляет 680 млн рублей.

Сам обвиняемый свою вину не признает и заявляет, что зарплата сотрудникам не была выплачена, поскольку не были закончены работы. Отмечается, что Гинзбург уже привлекался в уголовной ответственности за невыплату сотрудникам заработной платы в размере свыше 16 млн рублей.

Ранее сообщалось об аресте руководителя другой подрядной организации, выполнявшей работы на космодроме Восточном.