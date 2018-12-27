Бут рассказал о развернутой американскими СМИ антироссийской кампании

Антироссийская кампания в американских СМИ дошла до абсурда: негативный контент против Москвы можно увидеть даже в телепередачах о русской кухне, рассказал российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме.

«Какого-то позитива я очень давно уже не видел ни в одном репортаже (американского ТВ) из России. Даже National geographic channel делает все так, чтобы обязательно засунуть в контент о России какой-то негатив, хотя бы ложку дегтя, вставить какую-то подковырку, найти что-то самое грязное и вылить на экран, и это – в каждом сюжете о России», – рассказал Бут, передает РИА «Новости».

По его словам, «негатив, всяческие «подколки» в адрес России есть даже в передачах, в которых рассказывают о блюдах русской кухни, настолько эта антироссийская «заказуха» тут все сейчас проела насквозь».

При этом Бут отметил, что американцы, его товарищи по заключению, не верят всему, что им говорят с экрана. «Что касается всего, что говорится о России, народ здесь в тюрьме все это воспринимает критично, люди понимают, что происходит в американских СМИ. Мне всегда много вопросов задают о России», – отметил он.

Виктора Бута арестовали в Бангкоке в марте 2008 года в результате спецоперации американских спецслужб. Федеральный суд США приговорил его к 25 годам тюрьмы. 6 марта исполнилось 11 лет со дня его ареста. Сам Бут считает, что в его положении не нужно отмечать годовщины ареста, но необходимо делать все для сохранения здоровья, рассудка и надежды.

В декабре Бут говорил, что предоставленные судом американские адвокаты предлагали ему дать показания против российских властей и обещали взамен защиту и гринкарту.