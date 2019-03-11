Американский самолет приступил к наблюдательному полету над Россией

Совместная миссия Соединенных Штатов и Норвегии в период с 11 по 16 марта выполнит наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытом небу, сообщил врио начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслан Шишин.

Уточняется, что миссия будет осуществляться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый), передает ТАСС.

Шишин добавил, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

По его словам, самолет ОС-135Б не предназначен для применения оружия, воздушное судно и аппаратура на нем прошли международное освидетельствование, участие в котором принимали в том числе российские специалисты.

В свою очередь российская сторона планирует выполнить наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) с 11 по 15 марта. Вылет планируется с аэродрома открытого неба Кечкемет в Венгрии, максимальная дальность полета составит 945 километров.

Это пятый наблюдательный полет российских экспертов над территориями государств – участников договора в 2019 году.

1 марта американский военный самолет в рамках Договора по открытому небу уже проводил наблюдательный полет над территорией России.