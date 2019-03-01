Самолет ВВС США совершил полет над Россией

Американский военный самолет в рамках Договора по открытому небу провел наблюдательный полет над территорией России.

Утром в 06.05 мск Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 был замечен над Комсомольском-на-Амуре. По данным PlaneRadar, воздушное судно направляется в Улан-Уде. К 08.20 оно пролетало над Читой.

По мнению главреда журнала «Арсенал отечества» Виктора Мураховского, США заинтересовались ракетной бригадой, развернутой в районе Читы, передает РИА «Новости».

Облет проходит в рамках международного Договора по открытому небу, подписанного членами ОБСЕ в 1992 году. В рамках соглашения государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках. В прошлый раз этот самолет пролетал над Россией 23 февраля.