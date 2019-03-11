Великий пост начался у православных христиан

Великий пост – самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений – начинается в понедельник, 11 марта, у православных верующих; пост продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником – Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году отмечается 28 апреля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в Прощеное воскресенье отметил, что предстоящее «великопостное поприще посвящено теме преодоления греха». «Если в течение поста мы не меняемся к лучшему, то напрасно мы трудились, молились и постились. Это не означает, что, не чувствуя результата, мы должны прекратить поститься, но не чувствуя результата, мы должны понимать, что что-то неправильное происходит в нашей жизни», – приводит его слова ТАСС.

«Великий пост – это время, которое дается нам для очищения грехов, принесения покаяния, прохождения испытаний, в том числе ограничений в пище, питии и развлечениях, но это только средства, направленные на изменение состояния нашей души», – сказал патриарх Кирилл.

Великий пост – время строгих ограничений в еде. Мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка подпадают под полный запрет. Ограничивается потребление растительного масла и рыбы. Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели.

Послабление в этот период сделано для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (последние дни шестой недели поста).

Священнослужители напоминают, что смысл поста не просто в ограничении потребления пищи, а в стремлении стать ближе к творцу. Настоятель храма святой равноапостольной княгини Ольги в Останкине священник Филипп Пономарев отметил, что не соблюдать ограничения поста могут дети, больные, а также беременные и кормящие женщины, однако при этом нельзя забывать о молитве и церковных таинствах.

С понедельника раздел «постное меню» появляется в том числе для государственных служащих и парламентариев, решивших отказаться от молока и мяса на время Великого поста.

Как сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова, в столовых, кафе и буфетах в зданиях Администрации президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Центризбиркома ежедневно будут в наличии более 80 разных постных блюд.

Блюда из постного раздела обычно выбирают от трети до половины посетителей. Для тех, кто пост не соблюдает, повара, как обычно, готовят блюда с использованием мяса и молока.