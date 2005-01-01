Белоруссию предостерегли от роли «Антироссии»

Белоруссия рискует повторить судьбу Украины, если откажется продолжать сближение с Россией в рамках договоренностей по созданию Союзного государства, считает заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин.

Шишкин в комментарии «День ТВ» отметил, что события в Белоруссии развиваются по украинскому сценарию, который реализовывался несколько лет назад.

«Если ничего не изменить, и Союзное государство в нынешнем формате оставить, то через определенное количество лет в Белоруссии будет все то же самое, что сейчас на Украине. Процесс идет именно в ту же сторону», – приводит его слова РИА «Новости».

Эксперт уверен, что «независимая Белоруссия» постепенно превратится в «Антироссию», как это произошло на Украине.

Шишкин подчеркнул, что России и Белоруссии следует активно развивать договоренности в рамках Союзного государства. По его словам, даже между самыми близкими союзниками существуют противоречия и торговые проблемы, но их можно легко решить.

Немецкие СМИ ранее писали, что противостояние между Россией и Белоруссией из-за цен на нефть подталкивает Минск к более тесному сотрудничеству с Брюсселем и Вашингтоном.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выражал готовность к пересмотру подходов к интеграции с Россией.