Западные СМИ усмотрели конфронтацию Белоруссии с Россией

Противостояние из-за цен на нефть между Россией и Белоруссией подталкивает Минск к более тесному сотрудничеству с Брюсселем и Вашингтоном, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Перевод статьи немецкого издания представлен ИноТВ.

Газета отмечает, что белорусский лидер Александр Лукашенко все больше критикует Кремль и мягче высказывается в адрес западных стран, а жителей республики стал больше беспокоить суверенитет страны.

После воссоединения Крыма и России Белоруссия стала позволять себе большую свободу во внешнеполитических решениях и активно ищет сближение с Западом, поясняет издание..

Причиной такого поведения стала сделка в энергетической сфере, из-за которой поссорились государства.

Россия задумала поднять налог на добычу полезных ископаемых, что повысило цену нефти для стран-покупателей, из-за чего Белоруссия может к 2024 году потерпеть убытки на сумму до 10 млрд евро, подчеркивает газета.

Из-за этого Минск требует у Москвы компенсаций, но российская сторона пока не готова их предоставлять.

Отмечается, что беспокойство у граждан республики вызвал комментарий премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором тот призвал Белоруссию к более глубокой интеграции по договору о Союзном государстве в обмен на скидку на нефть.

В Кремле опровергли сообщения о планах по присоединению Белоруссии, добавляет газета.

При этом Лукашенко использует любую возможность, чтобы указать на суверенитет своей страны. Издание обратило внимание на его недавнее высказывание, в котором он заявил, что если провести референдум в Белоруссии, 98% белорусов проголосуют против объединения с Россией.

Также газета отметила и его слова о том, что Москва может потерять «своего единственного союзника на западном направлении».

Издание полагает, что такой сценарий маловероятен, но Белоруссия в любом случае постарается ослабить зависимость от России, в чем ей помогает Китай.

Также издание указало на улучшение отношений Минска и Вашингтона. Белоруссия предложила увеличить США количество своих дипломатов в стране.

Напомним, ранее Лукашенко выступал против проведения акции «Бессмертный полк» в Белоруссии и заявил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок в республике.