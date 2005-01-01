Шарий заявил о нападении охраны Порошенко на подростка

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий раскрыл подробности с эпизодом, в котором, по его словам, президент Украины Петр Порошенко ударил девушку.

«Оказывается, опричники Пети (президента Украины Петра Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) выбили телефон у 15-летнего подростка (видео завтра дам). Ударили девушку. Выбили мобилку у пацана. Мне пишут отовсюду, благодарят, что раскрыл глаза. Извините, а вы пять лет не видели, кто это такой?», – написал Шарий в своем Twitter.

Ранее Шарий анонсировал видеозапись, на которой Порошенко бьет «девочку, за то, что задала вопрос».

В пятницу в социальных сетях появилась видеозапись, на которой украинский президент Петр Порошенко щипает мужчину за нос.

Также Порошенко срывал шапку с девушки, задавшей ему вопрос про украинского медиаэксперта Анатолия Шария.